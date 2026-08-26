Рязанцы заметили свисающий провод
Свисающий электрический провод заметили у дома № 1 на улице Интернациональной. «Свисает провод, который скоро будет мешать проходить прохожим. Прошу администрацию исправить данную ситуацию», — отметили в посте.
Рязанцы заметили свисающий провод. Об этом сообщается в соцсетях.
Свисающий электрический провод заметили у дома № 1 на улице Интернациональной.
«Свисает провод, который скоро будет мешать проходить прохожим. Прошу администрацию исправить данную ситуацию», — отметили в посте.