Рязанцев пригласили в драмтеатр на премьеру новой сказки

В Рязанском театре драмы состоится премьера спектакля «Однажды в тридевятом царстве». Пьесу написал и поставил заслуженный артист России, актёр театра Олег Пичурин. Отмечается, что декорации создадут атмосферу чуда для зрителей любого возраста. Согласно сюжету, Тридевятое царство и его обитатели находятся на пороге «страшных потрясений». Из‑за увлечения детей гаджетами интерес к сказкам снижается. А их сюжеты постепенно забываются. Этим пользуются Кощей Бессмертный и Змей Горыныч. Пытаясь исправить положение, Баба-Яга забирает девочку Настю в Тридевятое царство. Премьера — 26 и 27 сентября. Возрастное ограничение — 6+.