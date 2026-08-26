Рязанцев пригласили в драмтеатр на премьеру новой сказки

В Рязанском театре драмы состоится премьера спектакля «Однажды в тридевятом царстве». Об этом сообщили в пресс-службе учреждения культуры.
Пьесу написал и поставил заслуженный артист России, актёр театра Олег Пичурин. Отмечается, что декорации создадут атмосферу чуда для зрителей любого возраста.
Согласно сюжету, Тридевятое царство и его обитатели находятся на пороге «страшных потрясений». Из‑за увлечения детей гаджетами интерес к сказкам снижается. А их сюжеты постепенно забываются. Этим пользуются Кощей Бессмертный и Змей Горыныч — они стремятся навязать собственные трактовки сказочных канонов. Пытаясь исправить положение, Баба-Яга забирает девочку Настю в Тридевятое царство. Героине придется сразиться со Змеем Горынычем, одолеть Кощея Бессмертного и спасти сказочный мир от погибели.
Премьера — 26 и 27 сентября.
Возрастное ограничение — 6+.
Фото: группа Рязанский театр драмы в «ВК».