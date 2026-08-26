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Рядом с вокзалом Рязань-1 открылся обновленный офис банка
Рядом с вокзалом Рязань-1 начал работать обновленный офис ВТБ. Об этом на пресс-конференции сообщила управляющий банка в регионе Лариса Прокопова. «Реконструкция нашего отделения на Вокзальной, 6 завершилась. Сюда легко добраться — рядом остановка общественного транспорта, есть парковка. В шаговой доступности железнодорожный вокзал Рязань-1, конгресс-отель „Амакс“, медицинские и торговые центры», — рассказала Лариса Прокопова.

Рядом с вокзалом Рязань-1 начал работать обновленный офис ВТБ. Об этом на пресс-конференции сообщила управляющий банка в регионе Лариса Прокопова.

«Реконструкция нашего отделения на Вокзальной, 6 завершилась. Сюда легко добраться — рядом остановка общественного транспорта, есть парковка. В шаговой доступности железнодорожный вокзал Рязань-1, конгресс-отель „Амакс“, медицинские и торговые центры», — рассказала Лариса Прокопова.

По ее словам, в обновленном офисе появились зоны с мягкой мебелью. Сотрудники сами подходят к клиентам, чтобы проконсультировать их и помочь с выбором финансовых продуктов. Также в офисе есть переговорные для обсуждения конфиденциальных вопросов.

Интерьер отделения выполнен в спокойных тонах с яркими акцентами, особое внимание уделено световому дизайну. В офисе есть бесплатный Wi-Fi, кофе-станция и кулер. В зоне круглосуточного доступа установлены ресайклинговые банкоматы с поддержкой QR-операций. Кроме того, офис адаптирован для людей с ограниченными возможностями: у входа есть пандус, навигация. Банкоматы оснащены шрифтом Брайля и другими элементами для слабовидящих.

Отделение работает с понедельника по пятницу с 09:00 до 19:00.