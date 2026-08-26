Прокуратура помогла рязанскому диабетику получить жизненно важные лекарства

По результатам проверки, инициированной после обращения рязанца, выяснилось, что мужчина не мог получить необходимые ему препараты «Депаглифлозин» и «Аторвастатин». Причиной стала их нехватка в аптечной сети. После вмешательства надзорного органа руководству ГАУ РО «Рязань-Фармация» было внесено представление об устранении нарушений. В результате заявитель получил положенные ему лекарственные средства.

Прокуратура помогла рязанскому диабетику получить жизненно важные лекарства. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры.

По результатам проверки, инициированной после обращения рязанца, выяснилось, что мужчина не мог получить необходимые ему препараты «Депаглифлозин» и «Аторвастатин». Причиной стала их нехватка в аптечной сети.

После вмешательства надзорного органа руководству ГАУ РО «Рязань-Фармация» было внесено представление об устранении нарушений. В результате заявитель получил положенные ему лекарственные средства.