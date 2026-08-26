Продавщицу рязанского магазина оштрафовали за продажу алкоголя ребенку

Установлено, что продавщица продала несовершеннолетнему спиртное в феврале 2026 года. При этом, как указали в надзорном ведомстве, возраст ребенка ей был очевиден. Подсудимая вину признала, в содеянном раскаялась. С учетом позиции гособвинителя, обстоятельств, смягчающих наказание, Рыбновский районный суд назначил женщине штраф 50 тысяч рублей. Дело рассматривалось по статье 151.1 УК РФ (розничная продажа несовершеннолетнему алкогольной продукции, если это деяние совершено неоднократно). Приговор в законную силу не вступил.

В Рыбновском округе оштрафовали 48-летнюю продавщицу за продажу алкоголя несовершеннолетнему. Об этом сообщили 26 августа в пресс-службе облпрокуратуры.

Установлено, что продавщица продала несовершеннолетнему спиртное в феврале 2026 года. При этом, как указали в надзорном ведомстве, возраст ребенка ей был очевиден. Подсудимая вину признала, в содеянном раскаялась.

С учетом позиции гособвинителя, обстоятельств, смягчающих наказание, Рыбновский районный суд назначил женщине штраф 50 тысяч рублей. Дело рассматривалось по статье 151.1 УК РФ (розничная продажа несовершеннолетнему алкогольной продукции, если это деяние совершено неоднократно).

Приговор в законную силу не вступил.