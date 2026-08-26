Правительство утвердило меры поддержки продавцов Wildberries после атак ВСУ

Меры поддержки включают отсрочку по уплате налогов и страховых взносов, а также приостановку проверок. Так, для пострадавших от атак предпринимателей устанавливается право на продление на 12 месяцев уплаты: НДС (за исключением уплачиваемого при ввозе товаров в Россию); налога на прибыль; налога при применении УСН и АУСН; страховых взносов и авансовых платежей по этим налогам, подлежащим уплате в августе 2026 года — июле 2027 года, с последующей рассрочкой их уплаты в течение года равными долями. В правительстве уточнили, что поддержка направлена на юрлиц и ИП, сумма понесенного ущерба которых превышает 5% годового дохода.