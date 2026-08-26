Правительство утвердило меры поддержки продавцов Wildberries после атак ВСУ
Меры поддержки включают отсрочку по уплате налогов и страховых взносов, а также приостановку проверок. Так, для пострадавших от атак предпринимателей устанавливается право на продление на 12 месяцев уплаты: НДС (за исключением уплачиваемого при ввозе товаров в Россию); налога на прибыль; налога при применении УСН и АУСН; страховых взносов и авансовых платежей по этим налогам, подлежащим уплате в августе 2026 года — июле 2027 года, с последующей рассрочкой их уплаты в течение года равными долями. В правительстве уточнили, что поддержка направлена на юрлиц и ИП, сумма понесенного ущерба которых превышает 5% годового дохода.
Председатель правительства Михаил Мишустин подписал постановление о мерах поддержки бизнеса, пострадавшего из‑за атак БПЛА на объекты группы РВБ. Об этом сообщили на сайте кабмина.
Меры поддержки включают отсрочку по уплате налогов и страховых взносов, а также приостановку проверок.
Так, для пострадавших от атак БПЛА предпринимателей устанавливается право на продление на 12 месяцев уплаты:
- НДС (за исключением уплачиваемого при ввозе товаров в Россию);
- налога на прибыль;
- налога при применении УСН и АУСН;
- страховых взносов и авансовых платежей по этим налогам, подлежащим уплате в августе 2026 года — июле 2027 года, с последующей рассрочкой их уплаты в течение года равными долями.
В правительстве уточнили, что поддержка направлена на юрлиц и ИП, сумма понесенного ущерба которых превышает 5% годового дохода.
Кроме того, для пострадавших предпринимателей:
- до конца года приостанавливаются налоговые проверки и проверки правильности исчисления и уплаты страховых взносов;
- на полгода продлеваются предельные сроки направления требований об уплате задолженности и вынесения решений о взыскании задолженности.
Ранее в Минфине сообщали, что подготовили меры поддержки бизнеса, пострадавшего от атак ВСУ.