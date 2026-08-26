Пожар полностью уничтожил логистический центр Wildberries в Тамбовской области

Инцидент произошел в ночь на 26 августа 2026 года после атаки украинских беспилотников на Котовск. По словам главы региона Евгения Первышова, два человека пострадали: 19-летний парень получил сотрясение мозга, а 49-летняя женщина — перелом пальца. Им оказывается необходимая медицинская помощь.

Пожар полностью уничтожил логистический центр Wildberries в Тамбовской области. Об этом сообщает «Интерфакс».

Инцидент произошел в ночь на 26 августа 2026 года после атаки украинских беспилотников на Котовск. По словам главы региона Евгения Первышова, два человека пострадали: 19-летний парень получил сотрясение мозга, а 49-летняя женщина — перелом пальца. Им оказывается необходимая медицинская помощь.

Первышов также сообщил, что 13 беспилотников были уничтожены силами ПВО, ещё три — мобильными огневыми группами «БАРС-Тамбов». Однако три БПЛА успели нанести удар по зданию склада. Площадь возгорания достигла 100 тысяч квадратных метров.

Это уже вторая атака на логоцентр в Котовске: в ночь на 18 июля в результате подобной атаки погибли семь сотрудников склада, ещё 25 человек пострадали.