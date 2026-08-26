Под Рязанью планируется построить коттеджи, гостиничный комплекс и ресторан

Главное управление архитектуры и градостроительства Рязанской области утвердило проект планировки и межевания территории для комплексного развития в районе Мурмина. Согласно утвержденной документации, на данной территории выделят 159 земельных участков под индивидуальное жилищное строительство. Проект включает возведение 132 домов площадью 75 и 90 м² на первом этапе, а также 27 домов площадью 140 м² на втором этапе. Помимо жилой застройки, здесь появятся гостиничный комплекс с номерным фондом на 200 мест, пять гостевых домиков и ресторан на 100 посадочных мест.

Главное управление архитектуры и градостроительства Рязанской области утвердило проект планировки и межевания территории для комплексного развития в районе Мурмина. Документ, опубликованный на сайте газеты «Рязанские ведомости», предусматривает освоение участка, где планируется создать новую жилую и общественную зону.

Согласно утвержденной документации, на данной территории выделят 159 земельных участков под индивидуальное жилищное строительство. Проект включает возведение 132 домов площадью 75 и 90 м² на первом этапе, а также 27 домов площадью 140 м² на втором этапе. Помимо жилой застройки, здесь появятся гостиничный комплекс с номерным фондом на 200 мест, пять гостевых домиков и ресторан на 100 посадочных мест.

Проектом заложено строительство улично-дорожной сети, которая позволит организовать три въезда и выезда с разных сторон участка. Общая площадь дорог и тротуаров составит 47 тысяч 907 м². Также предусмотрены зоны общего пользования, включая сквер площадью 3 тысячи 670 м² и многофункциональную спортивную площадку площадью 5 тысяч 20 м².

Расчетная численность населения проектируемой жилой зоны составила 241 человек. Как указано в документе, их потребности в дошкольном и школьном образовании полностью покроют Мурминский детский сад № 1 и Мурминская средняя школа. Строительство дополнительных образовательных учреждений на участке не планируется.

Реализация проекта займет семь лет. Завершат застройку в 2032 году.

Фото: проект планировки из опубликованных документов.