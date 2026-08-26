Опубликован прогноз погоды на 27 августа в Рязанской области
В области будет переменная облачность. Осадков не ожидается. Ветер прогнозируют северо-западный, северный, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью составит 7…12°С, днем — 16…21°С.
Опубликован прогноз погоды на 27 августа в Рязанской области. Его разместили на сайте регионального ЦГМС.
В области будет переменная облачность. Осадков не ожидается.
Ветер прогнозируют северо-западный, северный, 3-8 м/с.
Температура воздуха ночью составит 7…12°С, днем — 16…21°С.