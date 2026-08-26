Около 300 нарушений ПДД зафиксировали в Рязанской области за сутки

Около 300 нарушений ПДД зафиксировали в Рязанской области за сутки. Об этом сообщает региональное УМВД. Всего в регионе за сутки выявили 280 нарушений ПДД РФ. Двоих водителей привлекли к отсвтенности за отказ от прохождения медицинского освидетельствования. 16 нарушений совершили водители грузовых транспортных средств. Также выявлено 47 нарушений, связанных тонировкой.