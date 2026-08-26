Несколько улиц в Рязани остались без света

В 13:25 26 августа из-за технологического нарушения отключилось электричество по следующим улицам: Крупской; Костычева; Новаторов. Аварийная бригада работает на месте. В РГРЭС не назвали сроков восстановления электроснабжения.

Несколько улиц в Рязани остались без света. Об этом сообщили в РГРЭС.

В 13:25 26 августа из-за технологического нарушения отключилось электричество по следующим улицам:

Крупской;

Костычева;

Новаторов.

Аварийная бригада работает на месте. В РГРЭС не назвали сроков восстановления электроснабжения.