Несколько улиц в Рязани остались без света
В 13:25 26 августа из-за технологического нарушения отключилось электричество по следующим улицам: Крупской; Костычева; Новаторов. Аварийная бригада работает на месте. В РГРЭС не назвали сроков восстановления электроснабжения.
Несколько улиц в Рязани остались без света. Об этом сообщили в РГРЭС.
В 13:25 26 августа из-за технологического нарушения отключилось электричество по следующим улицам:
- Крупской;
- Костычева;
- Новаторов.
Аварийная бригада работает на месте. В РГРЭС не назвали сроков восстановления электроснабжения.