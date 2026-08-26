На двух рязанцев завели уголовное дело за мошенничество с НДФЛ

По данным следствия, 61-летний мужчина и состоящая с ним в преступном сговоре 62-летняя женщина предоставили в налоговый орган заведомо ложные сведения по налогу на доходы физических лиц, на основании которых в 2023—2024 годах им вернули налог на общую сумму около 40 тысяч рублей, которыми они распорядилась по своему усмотрению. На злоумышленников завели уголовное дело о мошенничестве (часть 2 статьи 159 УК РФ). Проводятся следственные и иные процессуальные действия, направленные на сбор и закрепление доказательств, а также выявление аналогичных эпизодов преступной деятельности подозреваемых.

На двух рязанцев завели уголовное дело за мошенничество с НДФЛ. Об этом 26 августа сообщили в пресс-службе СУ СКР по региону.

По данным следствия, 61-летний мужчина и состоящая с ним в преступном сговоре 62-летняя женщина предоставили в налоговый орган заведомо ложные сведения по налогу на доходы физических лиц, на основании которых в 2023—2024 годах им вернули налог на общую сумму около 40 тысяч рублей, которыми они распорядилась по своему усмотрению.

На злоумышленников завели уголовное дело о мошенничестве (часть 2 статьи 159 УК РФ).

Проводятся следственные и иные процессуальные действия, направленные на сбор и закрепление доказательств, а также выявление аналогичных эпизодов преступной деятельности подозреваемых.