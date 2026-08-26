Минобороны заявило об освобождении Писаревки и Неженки

Российские военные взяли под контроль населенные пункты Писаревка в Сумской области и Неженка в Запорожской области. Об этом говорится в сводке Минобороны России о ходе СВО на 26 августа. По данным ведомства, Писаревку заняли подразделения группировки войск «Север», а Неженку — подразделения группировки войск «Восток».

Российские военные взяли под контроль населенные пункты Писаревка в Сумской области и Неженка в Запорожской области. Об этом говорится в сводке Минобороны России о ходе СВО на 26 августа.

По данным ведомства, Писаревку заняли подразделения группировки войск «Север», а Неженку — подразделения группировки войск «Восток».

Кроме того, Минобороны сообщило о поражении логистических центров, объектов топливно-энергетической, транспортной и портовой инфраструктуры Украины, используемых ВСУ, а также складов боеприпасов, цехов сборки и мест хранения беспилотников в 141 районе.

Средства ПВО, по данным ведомства, сбили 12 управляемых авиационных бомб, снаряд HIMARS, три крылатые ракеты «Фламинго» и 798 беспилотников самолетного типа.