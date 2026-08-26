Инфляция в России за неделю составила 0,01%
Потребительские цены в России с 18 по 24 августа выросли на 0,01%. До этого три недели подряд фиксировалось снижение цен, следует из данных Росстата. С начала августа цены снизились на 0,07%, а с начала года выросли на 4,68%. Годовая инфляция, по разным методикам расчета, составила от 6,08% до 6,23%.
Потребительские цены в России с 18 по 24 августа выросли на 0,01%. До этого три недели подряд фиксировалось снижение цен, следует из данных Росстата.
С начала августа цены снизились на 0,07%, а с начала года выросли на 4,68%. Годовая инфляция, по разным методикам расчета, составила от 6,08% до 6,23%.
За неделю заметно подешевели овощи. Капуста потеряла в цене 4,6%, картофель — 4,2%, морковь — 3,8%, помидоры — 3,1%. При этом огурцы подорожали на 2,4%.
Среди продуктов также выросли цены на сахар, гречку, пшено, куриное мясо, замороженную рыбу и подсолнечное масло.
Бензин за неделю прибавил в цене 0,89%.