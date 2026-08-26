Готовность нового моста через Оку в Рязани превысила 31%

Строительная готовность нового моста через Оку в Рязани превысила 31%. Об этом сообщил губернатор Павел Малков в своих соцсетях. Сейчас на объекте работают более 350 человек и 80 единиц техники. Строительство идет на обоих берегах Оки. На правом берегу начали устанавливать русловую опору, а на левом формируют насыпь будущей подъездной дороги и транспортной развязки.

Строительная готовность нового моста через Оку в Рязани превысила 31%. Об этом сообщил губернатор Павел Малков в своих соцсетях.

Сейчас на объекте работают более 350 человек и 80 единиц техники. Строительство идет на обоих берегах Оки. На правом берегу начали устанавливать русловую опору, а на левом формируют насыпь будущей подъездной дороги и транспортной развязки.

Помимо самого моста, в рамках проекта построят две развязки — в Дядькове и на пересечении с дорогой Рязань — Спасск-Рязанский.

Новый маршрут должен улучшить транспортное сообщение в сторону Нижегородской и Владимирской областей и разгрузить Солотчинский мост. Завершить строительство планируют в 2029 году.

Фото: соцсети Павла Малкова.