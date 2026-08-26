Дефицит мест в школах Рязани превысил 19 тысяч

В 2025/26 учебном году в школах Рязани количество учеников почти на 19 тысяч превысило число имеющихся мест. Об этом сообщается в годовом плане работы управления образования и молодежной политики администрации города. По данным статистики, в 2025/26 годах обучалось 64 666 детей, при наличии 45 597 мест в школах. При этом, численность детей в городе снижается. Но дефицит не позволяет полностью отказаться от второй смены. В 2025/26 учебном году во вторую смену занимались 13,07% учащихся. К 2028/29 году этот показатель планируют сократить до 9,68%. За счёт строительства новых школ ожидается, что появится около 5 тысяч школьных мест.

В 2025/26 учебном году в школах Рязани количество учеников почти на 19 тысяч превысило число имеющихся мест. Об этом сообщается в годовом плане работы управления образования и молодежной политики администрации города.

По данным статистики, в 2025/26 годах обучалось 64 666 детей, при наличии 45 597 мест в школах.

При этом, численность детей в городе снижается. Но дефицит не позволяет полностью отказаться от второй смены. В 2025/26 учебном году во вторую смену занимались 13,07% учащихся. К 2028/29 году этот показатель планируют сократить до 9,68%. За счёт строительства новых школ ожидается, что появится около 5 тысяч школьных мест.

В детских садах ситуация обратная. В 2025/26 году было доступно 23 841 место при 23 302 воспитанниках. К 2028/29 году число мест увеличат еще на 224. Отмечается, что в системе дошкольного образования обеспечена 100-процентная доступность для детей от полутора до семи лет.

Ожидается, что до 2030 года в областном центре появится пять школ и один детский сад. Новые объекты отстроят в микрорайонах с нехваткой мест для детей.

В документе сообщается, что в 2026 году завершится строительство школы на 1100 мест в ЖК «Олимпийский» и ещё одной школы на 1100 мест в микрорайоне Семчино. Кроме того, в ЖК «Метропарк» откроется детский сад на 224 места. В 2027 году запланировано открытие школы на 1650 мест в микрорайоне ДПР-7.7А и школы на 1100 мест в Мервине.

В 2030 году ожидается школа на 1100 мест на Михайловском шоссе.