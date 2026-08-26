Цены на бензин резко выросли в Дагестане и Рязанской области

С 18 по 24 августа средняя стоимость автомобильного бензина в России увеличилась на 0,9%, следует из данных Росстата. По состоянию на 24 августа литр бензина в среднем по стране стоил 77,05 рубля, тогда как неделей ранее — 76,38 рубля. Цена на бензин марки АИ-92 выросла с 72,49 до 73,08 рубля за литр, АИ-95 — с 78,58 до 79,32 рубля. Бензин марок АИ-98 и выше подорожал с 101,89 до 102,20 рубля за литр. В то же время стоимость дизельного топлива немного снизилась: средняя цена за литр уменьшилась с 88,48 до 88,4 рубля. Индекс цен на дизель составил 99,6%, что соответствует падению на 0,4%. Росстат зафиксировал изменения цен на бензин в 55 регионах страны. Наибольший рост отмечен в Дагестане — на 7,8%, а также в Рязанской области — на 6,2%.

Цены на бензин резко выросли в Дагестане и Рязанской области. Об этом сообщают « Ведомости ».

С 18 по 24 августа средняя стоимость автомобильного бензина в России увеличилась на 0,9%, следует из данных Росстата. По состоянию на 24 августа литр бензина в среднем по стране стоил 77,05 рубля, тогда как неделей ранее — 76,38 рубля.

Цена на бензин марки АИ-92 выросла с 72,49 до 73,08 рубля за литр, АИ-95 — с 78,58 до 79,32 рубля. Бензин марок АИ-98 и выше подорожал с 101,89 до 102,20 рубля за литр.

В то же время стоимость дизельного топлива немного снизилась: средняя цена за литр уменьшилась с 88,48 до 88,4 рубля. Индекс цен на дизель составил 99,6%, что соответствует падению на 0,4%.

Росстат зафиксировал изменения цен на бензин в 55 регионах страны. Наибольший рост отмечен в Дагестане — на 7,8%, а также в Рязанской области — на 6,2%.