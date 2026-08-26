ЦБ снизил официальный курс доллара

Банк России установил официальные курсы валют на четверг, 27 августа. Курс доллара составил 84,28 рубля, снизившись на 18 копеек. Евро подешевел на 23 копейки — до 98,29 рубля. Официальный курс юаня уменьшился на 4 копейки и составил 12,53 рубля.

Банк России установил официальные курсы валют на четверг, 27 августа.

Курс доллара составил 84,28 рубля, снизившись на 18 копеек. Евро подешевел на 23 копейки — до 98,29 рубля. Официальный курс юаня уменьшился на 4 копейки и составил 12,53 рубля.

Официальные курсы Банка России используются при расчетах по ряду финансовых инструментов, в том числе по замещающим облигациям и фьючерсам на доллар и евро.