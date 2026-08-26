10 человек погибли на железной дороги в Рязанской области с начала года

С начала года на железной дороге в Рязанской области погибли 10 человек, ещё 5 получили травмы. Основная причина — пренебрежение правилами безопасности: переход путей в неположенных местах, использование наушников, отвлечение на гаджеты. Эксперты напомнили, что переходить пути можно только в оборудованных местах, перед переходом нужно убедиться в отсутствии поезда, снять наушники и капюшон. Также опасно находиться ближе 2,5 метров от рельса, быть в междупутье при движении поездов и заниматься зацепингом. За переход путей в неположенном месте грозит штраф 500 рублей или предупреждение, а если нарушитель — ребёнок, к ответственности могут привлечь родителей.