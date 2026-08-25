Задержан сбежавший три года назад осужденный из Рязани

Отмечается, что мужчина три года назад самовольно покинул участок, функционирующий как исправительный центр (УФИЦ), где отбывал наказание по части 2 статьи 228 УК РФ (незаконный оборот наркотиков). Осужденный числился в розыске УФСИН по Рязанской области. По данным управления, мужчина «умело скрывался»: практически не оставлял следов, не появлялся по прежним адресам и избегал мест, где его могли опознать. Позже появилась информация, что фигурант находится в Свердловской области. 21 августа в ходе спланированной операции его задержали в Екатеринбурге сотрудники отдела розыска ГУФСИН и бойцы отдела специального назначения «Россы».

В Екатеринбурге задержали осужденного из Рязани, скрывавшегося три года. Об этом сообщили в пресс-службе ГУФСИН по Свердловской области.

Отмечается, что мужчина три года назад самовольно покинул участок, функционирующий как исправительный центр (УФИЦ), где отбывал наказание по части 2 статьи 228 УК РФ (незаконный оборот наркотиков).

Осужденный числился в розыске УФСИН по Рязанской области. По данным управления, мужчина «умело скрывался»: практически не оставлял следов, не появлялся по прежним адресам и избегал мест, где его могли опознать.

Позже появилась информация, что фигурант находится в Свердловской области. 21 августа в ходе спланированной операции его задержали в Екатеринбурге сотрудники отдела розыска ГУФСИН и бойцы отдела специального назначения «Россы».

Фото: группа ГУФСИН по Свердловской области в «ВК».