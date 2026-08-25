Юрист назвала документы, которые нужно проверить при аренде жилья

Перед заключением договора аренды жилья важно проверить документы на квартиру и внимательно изучить условия соглашения. Об этом изданию 360.ru сообщила юрист по недвижимости и аренде Елена Рудакова. По словам специалиста, в договоре должны быть указаны объект аренды, размер и периодичность оплаты, сумма залога, срок действия соглашения, обязанности сторон и правила проживания. Рудакова также посоветовала запросить выписку из ЕГРН. С ее помощью можно проверить информацию о собственнике и наличие ограничений на объект.

Перед заключением договора аренды жилья важно проверить документы на квартиру и внимательно изучить условия соглашения. Об этом изданию 360.ru сообщила юрист по недвижимости и аренде Елена Рудакова.

По словам специалиста, в договоре должны быть указаны объект аренды, размер и периодичность оплаты, сумма залога, срок действия соглашения, обязанности сторон и правила проживания.

Рудакова также посоветовала запросить выписку из ЕГРН. С ее помощью можно проверить информацию о собственнике и наличие ограничений на объект.

Если договор от имени владельца заключает представитель, необходимо убедиться, что у него есть нотариально заверенная доверенность.