В рязанском Лесопарке на девять часов перекроют велодорожку

В Рязани 29 августа временно ограничат движение по велосипедной дорожке в Лесопарке. Об этом сообщили в пресс-службе Лесопарка. Ограничение введут из-за проведения фестиваля «Пульс города». Велодорожка будет недоступна для проезда с 11:00 до 20:00. Рязанцев попросили учитывать это при планировании маршрута.

В Рязани 29 августа временно ограничат движение по велосипедной дорожке в Лесопарке. Об этом сообщили в пресс-службе Лесопарка.

Ограничение введут из-за проведения фестиваля «Пульс города».

Велодорожка будет недоступна для проезда с 11:00 до 20:00. Рязанцев попросили учитывать это при планировании маршрута.