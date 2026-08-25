В Рязанской области задержали банду из Воронежа за разбой

В Рязанской области задержали троих жителей Воронежа, которых подозревают в серии разбойных нападений. По версии следствия, 24 августа в Твери 31-летняя женщина пригласила домой молодого человека, с которым познакомилась на сайте знакомств. Вместе с ним в квартиру проникли еще двое — мужчина и женщина. Подозреваемых задержали в Рязанской области. Ими оказались 28-летняя девушка, ее ровесник и 20-летний младший брат. Все трое приехали в Тверь из Воронежа на личном автомобиле.

В Рязанской области задержали троих жителей Воронежа, которых подозревают в серии разбойных нападений. Об этом сообщили в УМВД по Тверской области.

По версии следствия, 24 августа в Твери 31-летняя женщина пригласила домой молодого человека, с которым познакомилась на сайте знакомств. Вместе с ним в квартиру проникли еще двое — мужчина и женщина.

Угрожая хозяйке электрошокером, они похитили 175 тысяч рублей и мобильный телефон. В полицию потерпевшая обратилась спустя двое суток.

Подозреваемых задержали в Рязанской области. Ими оказались 28-летняя девушка, ее ровесник и 20-летний младший брат. Все трое приехали в Тверь из Воронежа на личном автомобиле.

По данным полиции, это было не единственное нападение. Аналогичные преступления по той же схеме совершались в Московской, Рязанской и Воронежской областях.

Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 162 УК РФ («Разбой»). Максимальное наказание по статье — до 12 лет лишения свободы.

Фото: УМВД по Тверской области.