В Рязанской области за сутки поймали двух пьяных водителей

Всего за сутки в регионе выявили 14 484 нарушения ПДД РФ, в том числе 2 факта управления транспортным средством в состоянии опьянения, 1 водитель от прохождения медицинского освидетельствования отказался. Также выявлено 42 нарушения, связанных с тонировкой, 2 нарушения совершили пешеходы, 2 нарушения, связанные с перевозкой детей, а также 20 нарушений допустили водители грузовых автомобилей и 5 нарушений — водители автобусов.

В Рязанской области за сутки поймали двух пьяных водителей. Об этом сообщает региональная ГАИ.

Всего за сутки в регионе выявили 14 484 нарушения ПДД РФ, в том числе 2 факта управления транспортным средством в состоянии опьянения, 1 водитель от прохождения медицинского освидетельствования отказался.

Также выявлено 42 нарушения, связанных с тонировкой, 2 нарушения совершили пешеходы, 2 нарушения, связанные с перевозкой детей, а также 20 нарушений допустили водители грузовых автомобилей и 5 нарушений — водители автобусов.