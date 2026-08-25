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В Рязанской области в июле подешевели подержанные иномарки
В Рязанской области по итогам июля годовая инфляция составила 6,7%. В середине лета в регионе подешевели помидоры, огурцы и картофель. Цены снизились благодаря поступлению на рынок отечественного урожая. Заметнее всего подорожал сахар. Как объяснили в пресс-службе регулятора, летом его практически не производят до сбора нового урожая свеклы, а спрос в сезон заготовок традиционно становится больше. Также выросли в цене курица и мясные копчености: повлияло увеличение издержек на ветеринарные препараты, доставку и оплату труда. Среди непродовольственных товаров немного подешевели подержанные иномарки.

В Рязанской области по итогам июля годовая инфляция составила 6,7%. Об этом сообщили в пресс-службе регионального отделения Банка России.

Сказано, что в Рязанской области в июле подешевели помидоры, огурцы и картофель. Цены снизились благодаря поступлению на рынок отечественного урожая.

Заметнее всего подорожал сахар. Как объяснили в пресс-службе регулятора, летом его практически не производят до сбора нового урожая свеклы, а спрос в сезон заготовок традиционно становится больше.

Также выросли в цене курица и мясные копчености: повлияло увеличение издержек на ветеринарные препараты, доставку и оплату труда.

Среди непродовольственных товаров немного подешевели подержанные иномарки: региональные дилеры предложили скидки, чтобы распродать запасы. А вот бензин стал дороже, так как временно снизились объемы производства нефтепродуктов, сезонный спрос же был высоким.

Дороже, чем в июне, были зарубежные туры из-за роста спроса и ослабления рубля, тогда как проживание в местных отелях высокой категории подешевело — сказалось снижение турпотока в область.

«Важно смотреть на картину в целом, а не на отдельные колебания цен. Многие товары и услуги зависят от сезона, изменения их стоимости носят временный характер. И хотя в сравнении с июнем цены в регионе в среднем выросли, годовая инфляция в области замедляется. По итогам июля она составила 6,7%", — рассказал управляющий рязанским отделением Банка России Сергей Кузнецов.