Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Втр, 25
19°
Срд, 26
16°
Чтв, 27
21°
ЦБ USD 83.29 0.37 25/08
ЦБ EUR 97.44 0.58 25/08
Нал. USD 85.06 / 84.90 25/08 14:40
Нал. EUR 99.75 / 100.45 25/08 14:40
Новости
Итоги года New
Публикации
Рязань пересаживается на VOYAH: дилерский центр «VOYAH Автоимпорт Ряза...
Премиальный бренд высокотехнологичных автомобилей VOYAH...
4 часа назад
175
EVOLUTE подтверждает статус лидера: итоги семи месяцев 2026 года
Российский бренд электромобилей EVOLUTE продолжает укре...
Вчера 15:32
425
Светофор перенесут, дорогу расширят, ливнёвку обновят. Как изменится М...
Редакция РЗН.инфо встретилась с представителями подрядч...
Вчера 12:50
2 243
Где рязанцу купить воздух из СССР, шкатулку из тюрьмы и салфетки из «М...
Редакция РЗН.инфо решила погрузиться в бескрайний мир о...
22 августа 11:15
960
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Спецпроекты
Новое
Интервью с Павлом Малковым
Мосты, дороги и школы. Интервью с Павлом Супруном
О 90-х, фанатском движении и разочаровании в системе. Интервью с Денисом Боковым
«Сегодня чиновник не калужский волк, а товарищ». Интервью с управляющим директором ГК «Зеленый сад — наш дом»
«Я не кабинетный человек». Первое большое интервью Рустама Халикова
ИТОГИ ГОДА 2025
Все спецпроекты →
В Рязанской области пройдет рейд на пешеходных переходах
Полицейские проведут комплексное мероприятие, направленное на пресечение нарушений ПДД со стороны водителей на нерегулируемых пешеходных переходах. В ведомстве напомнили, что за нарушение грозит штраф от 1500 до 2500 рублей.

Во вторник, 25 августа, в Рязанской области пройдет рейд «Пешеходный переход». Об этом сообщили в пресс-службе УМВД по региону.

Полицейские проведут комплексное мероприятие, направленное на пресечение нарушений ПДД со стороны водителей на нерегулируемых пешеходных переходах.

В ведомстве напомнили, что за нарушение грозит штраф от 1500 до 2500 рублей.