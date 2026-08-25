В Рязанской области ограничат продажу алкоголя
Алкоголь в Рязанской области не будут продавать 1 сентября. Решение принято в соответствии с региональным законом. Кроме того, розничную продажу спиртного в День знаний ограничат еще в 59 российских регионах. Напомним, запрет не коснется точек общепита.
В Рязанской области ограничат розничную продажу алкоголя. Об этом
Алкоголь в Рязанской области не будут продавать 1 сентября. Решение принято в соответствии с региональным законом.
Кроме того, розничную продажу спиртного в День знаний ограничат еще в 59 российских регионах.
Напомним, запрет не коснется точек общепита.