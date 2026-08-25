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В Рязани женщину оштрафовали за фиктивную регистрацию четырех мигрантов
В Октябрьском районном суде Рязани вынесли приговор 71-летней женщине по делу о фиктивной постановке на учет иностранных граждан. С июня по декабрь 2025 года женщина поставила на миграционный учет по месту своей регистрации четырех граждан Узбекистана. При этом предоставлять им жилье для проживания она не собиралась. Взамен иностранцы предложили помочь женщине с ремонтом квартиры.

В Октябрьском районном суде Рязани вынесли приговор 71-летней женщине по делу о фиктивной постановке на учет иностранных граждан. Об этом сообщили в пресс-службе суда.

С июня по декабрь 2025 года женщина поставила на миграционный учет по месту своей регистрации четырех граждан Узбекистана. При этом предоставлять им жилье для проживания она не собиралась.

Взамен иностранцы предложили помочь женщине с ремонтом квартиры. Из-за фиктивной регистрации сотрудники миграционной службы не могли контролировать соблюдение иностранными гражданами правил учета и их передвижение по территории России.

В суде женщина полностью признала вину. Ее признали виновной по четырем эпизодам преступления, предусмотренного ст. 322.3 УК РФ.

Суд назначил ей штраф в размере 120 тысяч рублей.

Приговор пока не вступил в законную силу.