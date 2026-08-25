В Рязани скончался анестезиолог-реаниматолог

Врач умер после продолжительной болезни. Согласно данным из открытых источников, Вадим Черкашин окончил Рязанский государственный медицинский университет имени академика И. П. Павлова по специальности «Лечебное дело». В 2013 и 2018 годах повышал квалификацию по направлениям анестезиология и реаниматология. Врач работал в Областном перинатальном центре. Его общий трудовой стаж — 37 лет. Прощание с Вадимом Черкашиным состоится 25 августа в 13.30 в храме в честь иконы Божией Матери «Всех скорбящих Радость» по адресу: Скорбященский проезд, дом № 1.

В Рязани скончался анестезиолог-реаниматолог Вадим Черкашин. Об этом 24 августа сообщили в пресс-службе Перинатального центра.

Врач умер после продолжительной болезни.

Согласно данным из открытых источников, Вадим Черкашин окончил Рязанский государственный медицинский университет имени академика И. П. Павлова по специальности «Лечебное дело». В 2013 и 2018 годах повышал квалификацию по направлениям анестезиология и реаниматология.

Врач работал в Областном перинатальном центре. Его общий трудовой стаж — 37 лет.

Прощание с Вадимом Черкашиным состоится 25 августа в 13.30 в храме в честь иконы Божией Матери «Всех скорбящих Радость» по адресу: Скорбященский проезд, дом № 1.

Фото: группа Перинатального центра в «ВК».