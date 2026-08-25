В Рязани назвали отстающие по результатам школы

В 2025/26 году в Рязани выявили шесть школ с низкими образовательными результатами. Об этом сообщили в плане работы управления образования и молодёжной политики администрации города. В список вошли школы № 20, 60/61, 56, 66, 37, 62. Для повышения успеваемости создан проект «Адресная методическая помощь школам СНОР» под руководством школ-кураторов № 52, 69, 16. В меры поддержки входят мероприятия для повышения развития учителей, мониторинг ГИА и внедрение образовательных современных технологий.

В 2025/26 году в Рязани выявили шесть школ с низкими образовательными результатами. Об этом сообщили в плане работы управления образования и молодёжной политики администрации города.

В список вошли школы № 20, 60/61, 56, 66, 37, 62. Для повышения успеваемости создан проект «Адресная методическая помощь школам СНОР» под руководством школ-кураторов № 52, 69, 16.

В меры поддержки входят мероприятия для повышения развития учителей, мониторинг ГИА и внедрение образовательных современных технологий.

Также школам рекомендуют усилить профилактику рисков попадания в список. Отмечается, что администрации образовательных учреждений необходимо вести мониторинг успеваемости и учитывать внезапные ситуации ещё на этапе разработки программ развития.