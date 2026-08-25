В Рязани 18-летний курьер мошенников забрал у обманутой пенсионерки 1,1 млн

В Рязани жертвой телефонных мошенников стала 74-летняя пенсионерка. Злоумышленники звонили ей от имени сотрудников пенсионного фонда и правоохранительных органов. В итоге женщину заставили взять все накопления и передать деньги для «декларирования» и сохранения в «безопасной ячейке». В назначенное время к дому рязанки прибыл молодой человек и назвал кодовое слово. Пенсионерка передала ему 1 миллион 126 тысяч рублей. Через некоторое время связь с псевдо-сотрудниками прекратилась, пожилая женщина обратилась в полицию. Было возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 159 УК РФ (мошенничество, совершенное в особо крупном размере).

Рязанские полицейские задержали студента из Омска за участие в мошеннической схеме. Об этом 25 августа сообщили в пресс-службе УМВД по региону.

В Рязани жертвой телефонных мошенников стала 74-летняя пенсионерка. Злоумышленники звонили ей от имени сотрудников пенсионного фонда и правоохранительных органов. В итоге женщину заставили взять все накопления и передать деньги для «декларирования» и сохранения в «безопасной ячейке».

В назначенное время к дому рязанки прибыл молодой человек и назвал кодовое слово. Пенсионерка передала ему 1 миллион 126 тысяч рублей. Через некоторое время связь с псевдо-сотрудниками прекратилась, пожилая женщина обратилась в полицию. Было возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 159 УК РФ (мошенничество, совершенное в особо крупном размере).

Позже полицейские вышли на след курьера. Злоумышленника задержали в Москве. Им оказался 18-летний студент колледжа из Омска.

По предварительной информации МВД, молодой человек на лето приехал пожить в столицу и стал курьером телефонных мошенников, чтобы заработать. По заданию кураторов он прибыл в Рязань, забрал деньги у обманутой пенсионерки и перевел их сообщникам, оставив себе оговоренный процент.

Оперативники доставили злоумышленника в областной центр для проведения следственных действий. Его заключили под стражу. Юноше грозит до 10 лет лишения свободы. Расследование уголовного дела продолжается.