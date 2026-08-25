В мэрии Рязани пообещали увеличить количество транспорта в праздничные дни

Об этом в горадминистрации сообщили в ответ на жалобы о невозможности уехать после фестиваля 22 августа из центра города. Рязанцы написали, что не смогли уехать после праздника, некоторым жителям толпа мешала добраться до дома после работы. В ведомстве сообщили, что транспорт работает по утвержденному расписанию движения. «Также проработаем вопрос увеличения количества транспорта в праздничные дни», — пообещали в мэрии.

В мэрии Рязани пообещали увеличить количество транспорта в праздничные дни. Об этом в горадминистрации сообщили в ответ на жалобы о невозможности уехать после фестиваля 22 августа из центра города.

Рязанцы написали, что не смогли уехать после праздника, некоторым жителям толпа мешала добраться до дома после работы.

В ведомстве сообщили, что транспорт работает по утвержденному расписанию движения.

«Также проработаем вопрос увеличения количества транспорта в праздничные дни», — пообещали в мэрии.