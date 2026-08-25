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В Александро-Невском округе построят новую птицефабрику
В Александро-Невском округе Рязанской области строят новую птицефабрику, рассчитанную на 3 млн кур-несушек. Проект реализует АО «Окское» — один из крупнейших производителей яиц в России, сообщил губернатор Рязанской области Павел Малков. После выхода на проектную мощность предприятие сможет производить более 800 млн яиц в год. В состав комплекса войдут 12 промышленных птичников, элеватор, комбикормовый завод и яйцесклад. Производство планируют максимально автоматизировать. На территории также предусмотрят собственные скважины, резервуары для хранения воды и пожарные резервуары.

В Александро-Невском округе Рязанской области строят новую птицефабрику, рассчитанную на 3 млн кур-несушек. Проект реализует АО «Окское» — один из крупнейших производителей яиц в России, сообщил губернатор Рязанской области Павел Малков.

После выхода на проектную мощность предприятие сможет производить более 800 млн яиц в год. В состав комплекса войдут 12 промышленных птичников, элеватор, комбикормовый завод и яйцесклад.

Производство планируют максимально автоматизировать. На территории также предусмотрят собственные скважины, резервуары для хранения воды и пожарные резервуары.

Для работы на новом предприятии потребуются специалисты высокой квалификации. «Окское» уже запустило собственные учебные программы, которые проводят действующие сотрудники компании.

Строительство птицефабрики станет крупным проектом для сельского хозяйства региона. После запуска предприятие создаст новые рабочие места и увеличит производство яиц в Рязанской области.

Фото: соцсети Павла Малкова.