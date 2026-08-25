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Украинский историк раскритиковала призыв Стубба наносить удары по России
Призыв президента Финляндии Александра Стубба наносить удары по объектам в России может усугубить положение Украины. Об этом заявила украинский историк Марта Гавришко в своих соцсетях. По ее словам, европейские политики выступают с громкими заявлениями, но не готовы нести ответственность за их последствия. Гавришко отметила, что Россия отвечает на подобные удары, а в итоге последствия эскалации приходится принимать на себя украинцам. «Как чудесно быть смелым — когда погибают другие. Какие же вы безответственные сволочи», — написала историк в соцсети X, обращаясь в том числе к Стуббу.

Призыв президента Финляндии Александра Стубба наносить удары по объектам в России может усугубить положение Украины. Об этом заявила украинский историк Марта Гавришко в своих соцсетях.

По ее словам, европейские политики выступают с громкими заявлениями, но не готовы нести ответственность за их последствия. Гавришко отметила, что Россия отвечает на подобные удары, а в итоге последствия эскалации приходится принимать на себя украинцам.

«Как чудесно быть смелым — когда погибают другие. Какие же вы безответственные сволочи», — написала историк в соцсети X, обращаясь в том числе к Стуббу.

Накануне финский президент после встречи «коалиции желающих» в Киеве заявил, что считает удары по объектам российского маркетплейса Wildberries разумной военной стратегией.

Посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник заявил, что Стубб оправдывает военные преступления украинских властей, переиначивая принципы международного права.