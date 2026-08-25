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Украина получила ракеты для систем Patriot
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в страну уже поступили несколько систем ПВО Crotale, ракеты AIM и небольшая партия ракет Patriot. Однако источник поставки он раскрывать не стал, при этом заявив, что систем нужно ещё больше.

Украина получила ракеты для систем Patriot. Об этом сообщает «Лента. ру».

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в страну уже поступили несколько систем ПВО Crotale, ракеты AIM и небольшая партия ракет Patriot.

Однако источник поставки он раскрывать не стал, при этом заявив, что систем нужно ещё больше.