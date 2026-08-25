Украина получила ракеты для систем Patriot

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в страну уже поступили несколько систем ПВО Crotale, ракеты AIM и небольшая партия ракет Patriot. Однако источник поставки он раскрывать не стал, при этом заявив, что систем нужно ещё больше.