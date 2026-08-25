Специалисты отремонтировали поврежденные кабели в доме на улице Высоковольтной

Электрики заменили 5 метров кабельной линии, смонтировали 2 новые муфты. «Работы выполнены качественно и в сжатые сроки. Уже в течение ближайшего часа электроснабжение дома по адресу Высоковольтная, 39к1 будет восстановлено в полном объёме. Горячая вода и лифты вернутся к жителям», — отметили в сообщении. Напомним, жители дома несколько недель провели без горячей воды и лифтов.

Специалисты отремонтировали поврежденные кабели в доме на улице Высоковольтной. Об этом сообщает пресс-служба электросетей.

Электрики заменили 5 метров кабельной линии, смонтировали 2 новые муфты.

«Работы выполнены качественно и в сжатые сроки. Уже в течение ближайшего часа электроснабжение дома по адресу Высоковольтная, 39к1 будет восстановлено в полном объёме. Горячая вода и лифты вернутся к жителям», — отметили в сообщении.

Напомним, жители дома несколько недель провели без горячей воды и лифтов.