Силовики задержали в Рязани администратора узла связи украинских мошенников

Отмечается, что уроженец одной из стран Центральной Азии вступил в интернете в сговор с неизвестными и за денежное вознаграждение согласился установить в Рязани терминал пропуска трафика. Мужчина арендовал квартиру, получил комплект необходимого оборудования и по инструкциям кураторов наладил его работу. Противоправную деятельность пресекли сотрудники отдела по борьбе с киберпреступлениями УМВД и УФСБ по Рязанской области. Изъяты GSM-шлюз и оборудование, с помощью которого представители украинского колл-центра звонили россиянам. При этом телефонные номера выглядели как номера российских сотовых операторов.

В Рязани задержан 32-летний житель Москвы, который администрировал узел связи телефонных мошенников. Об этом 25 августа сообщили в УФСБ и УМВД по региону.

Отмечается, что уроженец одной из стран Центральной Азии вступил в интернете в сговор с неизвестными и за денежное вознаграждение согласился установить в Рязани терминал пропуска трафика. Мужчина арендовал квартиру, получил комплект необходимого оборудования и по инструкциям кураторов наладил его работу.

Противоправную деятельность пресекли сотрудники отдела по борьбе с киберпреступлениями УМВД и УФСБ по Рязанской области. Изъяты GSM-шлюз и оборудование, с помощью которого представители украинского колл-центра звонили россиянам. При этом телефонные номера выглядели как номера российских сотовых операторов.

На основании материалов УФСБ следственное отделение ОМВД России по Московскому району Рязани возбудило уголовное дело по части второй статьи 274.3 УК РФ (незаконное использование абонентских терминалов пропуска трафика или виртуальных телефонных станций группой лиц по предварительному сговору). Санкция предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет со штрафом в размере до одного миллиона рублей.

Устанавливаются все обстоятельства противоправной деятельности.

Видео — УМВД по Рязанской области, фото — УФСБ по Рязанской области.