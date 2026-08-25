Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Втр, 25
19°
Срд, 26
16°
Чтв, 27
21°
ЦБ USD 83.29 0.37 25/08
ЦБ EUR 97.44 0.58 25/08
Нал. USD 85.06 / 84.90 25/08 14:40
Нал. EUR 99.75 / 100.45 25/08 14:40
Новости
Итоги года New
Публикации
Рязань пересаживается на VOYAH: дилерский центр «VOYAH Автоимпорт Ряза...
Премиальный бренд высокотехнологичных автомобилей VOYAH...
4 часа назад
175
EVOLUTE подтверждает статус лидера: итоги семи месяцев 2026 года
Российский бренд электромобилей EVOLUTE продолжает укре...
Вчера 15:32
425
Светофор перенесут, дорогу расширят, ливнёвку обновят. Как изменится М...
Редакция РЗН.инфо встретилась с представителями подрядч...
Вчера 12:50
2 239
Где рязанцу купить воздух из СССР, шкатулку из тюрьмы и салфетки из «М...
Редакция РЗН.инфо решила погрузиться в бескрайний мир о...
22 августа 11:15
960
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Спецпроекты
Новое
Интервью с Павлом Малковым
Мосты, дороги и школы. Интервью с Павлом Супруном
О 90-х, фанатском движении и разочаровании в системе. Интервью с Денисом Боковым
«Сегодня чиновник не калужский волк, а товарищ». Интервью с управляющим директором ГК «Зеленый сад — наш дом»
«Я не кабинетный человек». Первое большое интервью Рустама Халикова
ИТОГИ ГОДА 2025
Все спецпроекты →
С рязанской компании взыскали 12 тысяч рублей за чужое фото
Арбитражный суд Рязанской области удовлетворил иск о взыскании компенсации за нарушение исключительных прав на фотографическое произведение «ГОА». С иском к ООО «Винокуров Групп» обратилось ООО «Ю1», которое потребовало взыскать 66 666 рублей 66 копеек. Суд установил, что автором фотографии является Константин Лабунский. Спорную фотографию разместили на сайте ООО «Винокуров Групп», при этом права на ее использование компании не предоставлялись.

Арбитражный суд Рязанской области удовлетворил иск о взыскании компенсации за нарушение исключительных прав на фотографическое произведение «ГОА». Об этом сообщили в пресс-службе суда.

С иском к ООО «Винокуров Групп» обратилось ООО «Ю1», которое потребовало взыскать 66 666 рублей 66 копеек.

Суд установил, что автором фотографии является Константин Лабунский. Он публиковал свои работы в интернете под собственным именем, а также под псевдонимами kosmos111, kosmsos111 и Konstantin Labunskiy. Права на фотографические произведения автор передал в доверительное управление ООО «Ю1».

Спорную фотографию разместили на сайте ООО «Винокуров Групп», при этом права на ее использование компании не предоставлялись.

Суд снизил размер компенсации до 12 тысяч рублей, учитывая характер нарушения, степень вины ответчика и соразмерность выплаты последствиям нарушения.

Решение суда в законную силу не вступило.