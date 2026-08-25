С рязанской компании взыскали 12 тысяч рублей за чужое фото

Арбитражный суд Рязанской области удовлетворил иск о взыскании компенсации за нарушение исключительных прав на фотографическое произведение «ГОА». С иском к ООО «Винокуров Групп» обратилось ООО «Ю1», которое потребовало взыскать 66 666 рублей 66 копеек. Суд установил, что автором фотографии является Константин Лабунский. Спорную фотографию разместили на сайте ООО «Винокуров Групп», при этом права на ее использование компании не предоставлялись.

Арбитражный суд Рязанской области удовлетворил иск о взыскании компенсации за нарушение исключительных прав на фотографическое произведение «ГОА». Об этом сообщили в пресс-службе суда.

С иском к ООО «Винокуров Групп» обратилось ООО «Ю1», которое потребовало взыскать 66 666 рублей 66 копеек.

Суд установил, что автором фотографии является Константин Лабунский. Он публиковал свои работы в интернете под собственным именем, а также под псевдонимами kosmos111, kosmsos111 и Konstantin Labunskiy. Права на фотографические произведения автор передал в доверительное управление ООО «Ю1».

Спорную фотографию разместили на сайте ООО «Винокуров Групп», при этом права на ее использование компании не предоставлялись.

Суд снизил размер компенсации до 12 тысяч рублей, учитывая характер нарушения, степень вины ответчика и соразмерность выплаты последствиям нарушения.

Решение суда в законную силу не вступило.