Рязанскому главреду Михаилу Комарову зачитали обвинение

Главному редактору рязанского издания «Своя колокольня» Михаилу Комарову предъявлено обвинение. Ему инкриминируют клевету, вымогательство и легализацию денежных средств, полученных преступным путем. По версии следствия, подсудимый использовал подконтрольные ему Telegram-каналы для шантажа местных предпринимателей и адвоката, передала корреспондент РЗН.инфо из зала Советского районного суда. Как указано в обвинительном приговоре, которое огласили на заседании 25 августа, Михаил Комаров администрировал несколько популярных Telegram-каналов: «Усы Куракиной», «Усы Зызина», «аТипичная Рязань 18+» и «Неприличная Рязань».

Главному редактору рязанского издания «Своя колокольня» Михаилу Комарову предъявлено обвинение. Ему инкриминируют клевету, вымогательство и легализацию денежных средств, полученных преступным путем. По версии следствия, подсудимый использовал подконтрольные ему Telegram-каналы для шантажа местных предпринимателей и адвоката, передала корреспондент РЗН.инфо из зала Советского районного суда.

Как указано в обвинительном приговоре, которое огласили на заседании 25 августа, Михаил Комаров администрировал несколько популярных Telegram-каналов: «Усы Куракиной», «Усы Зызина», «аТипичная Рязань 18+» и «Неприличная Рязань». Именно через эти площадки, по данным следствия, он публиковал материалы с заведомо ложными сведениями о потерпевших адвокате Алексее Чайковском и коммерческом директоре «Рязцветметэнерго» Алексее Наумкине.

Летом и осенью 2024 года объектом «атак» стал коммерческий директор ООО «Рязцветметэнерго» Алексей Наумкин. В публикациях Telegram-каналов его обвиняли в кражах в особо крупном размере, принуждении к сделкам, растрате.

После этого, в декабре 2024 года, в кафе «Биф&Биттер» на улице Ленина состоялась встреча Комарова с Наумкиным. Коммерческий директор высказал претензии журналисту из-за порочащих его публикаций. По версии следствия, там Михаил Комаров потребовал от потерпевшего 520 тысяч рублей за прекращение компрометирующих публикаций.

Потерпевший согласился на условия. Как зачитал прокурор, сто тысяч рублей были переданы наличными, а для получения остальной суммы был заключен фиктивный договор на оказание рекламно-информационных услуг между ООО «Рязцветметэнерго» и изданием Михаила Комарова «Своя колокольня». В итоге на расчетный счет фирмы поступило еще 210 тысяч рублей шестью платежами по 35 тысяч рублей. Как указано в обвинительном заключении, всего Наумкин заплатил за непубликацию клеветнических постов в Telegram-каналах о нем 310 тысяч рублей.

По версии следователей, аналогичная схема была применена в отношении адвоката Алексея Чайковского. В Telegram-каналах, принадлежащих Комарову, были опубликованы статьи с обвинениями юриста в покушении на дачу взятки и посредничестве во взяточничестве. Также были посты о том, что Чайковский «ведет аморальный образ жизни». В том числе, как указало следствие, статьи готовились для поддержания популярности каналов.

В мае 2025 года подсудимый через того же Алексея Наумкина передал адвокату требование о выплате 300 тысяч рублей за удаление вышеперечисленных постов.

Опасаясь за свою репутацию, Чайковский согласился на условия. Первая часть суммы — 100 тысяч рублей — была переведена через «Рязцветметэнерго» на счет «Своей колокольни» в мае 2025 года по выставленному счету, также под видом оплаты услуг.

Чтобы придать полученным деньгам правомерный вид, Михаил Комаров, используя свое служебное положение директора, регулярно снимал наличные с расчетного счета своей фирмы. Следствие утверждает, что таким образом было легализовано около 310 тысяч рублей, которые впоследствии были потрачены обвиняемым по собственному усмотрению.

Судья спросила понятно ли обвинение Комарову. Подсудимый заявил, что о признании или не признании своей вины он выскажется позже.

«Но по двум моментам хочу высказать свое недоумение. Я тратил деньги на собственные нужды, что там о легализации сказано — я не понимаю. Что касается клеветы… это тоже достаточно странно. Не указаны конкретные сведения. Клеветой нас просят считать все, что указано в статьях. Юридический нонсенс», — заявил Комаров.

Подсудимый попросил отложить судебное заседание после обвинительного заключения, чтобы он смог заключить дополнительное соглашение со вторым защитником. Суд согласился с доводами и перенес слушание.

Подробнее о задержании рязанского журналиста Михаила Комарова можно прочитать в сюжете РЗН.инфо.