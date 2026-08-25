Рязанские власти заявили о готовности всех учебных заведений к учебному году

Губернатору Павлу Малкову рассказали о готовности учебных учреждений к новому учебному году. 25 августа на заседании регионального правительства с докладом выступила министр образования Ольга Прушковская. По словам министра, проверка готовности завершена по всем объектам образовательных организаций. Всего к работе в новом сезоне подготовлено 286 школ, 278 детских садов, 25 колледжей и 213 учреждений дополнительного образования. Отмечается, что в 2026 году капитальный ремонт выполнили в 10 школах, шести детских садах и шести колледжах. Плановый ремонт охватил 120 школ и 114 детсадов.

Губернатору Павлу Малкову рассказали о готовности учебных учреждений к новому учебному году. 25 августа на заседании регионального правительства с докладом выступила министр образования Ольга Прушковская.

По словам министра, проверка готовности завершена по всем объектам образовательных организаций. Всего к работе в новом сезоне подготовлено 286 школ, 278 детских садов, 25 колледжей и 213 учреждений дополнительного образования.

Отмечается, что в 2026 году капитальный ремонт выполнили в 10 школах, шести детских садах и шести колледжах. Плановый ремонт охватил 120 школ и 114 детсадов.

Особое внимание уделили новому оборудованию для кабинетов рисования, музыки и физики. Их получили 193 школы области. Также 31 школа получила новую компьютерную технику. А для учеников закупили 50 тысяч государственных учебников.

В 2026/27 учебном году будет задействовано 424 автобуса, которые будут доставлять детей от дома до школы. Они рассчитаны на перевозку 7,8 тысяч человек. До конца 2026 года ожидается поступление еще 37 транспортных средств.

На обеспечение комплексной и антитеррористической безопасности учреждений в 2026 году направлено более 56 миллионов рублей. Учения с персоналом прошли 17 августа, а с сентября планируется регулярно проводить тренировки с участием школьников.

«Рязанская область к 2026/2027 учебному году готова», — заключила Ольга Прушковская.

Губернатор, заслушав доклад, поручил главе министерства образования проконтролировать использование закупленного оборудования.

«Ничего не должно быть для галочки — всё должно работать», — сказал Павел Малков.