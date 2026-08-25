Рязанцы пожаловались на сломанные качели в парке «Серая шейка»

В парке «Серая шейка» в Рязани на детской площадке разболталось крепление качелей. Об этом сообщили местные жители в соцсетях. По словам очевидцев, крепление практически открутилось, из-за чего качели могут представлять опасность для детей. Жители утверждают, что неоднократно обращались с просьбой отремонтировать конструкцию, однако пока результата нет.

В парке «Серая шейка» в Рязани на детской площадке разболталось крепление качелей. Об этом сообщили местные жители в соцсетях.

По словам очевидцев, крепление практически открутилось, из-за чего качели могут представлять опасность для детей.

Жители утверждают, что неоднократно обращались с просьбой отремонтировать конструкцию, однако пока результата нет.

Местные жители также опасаются, что качели могут просто убрать вместо ремонта. По их словам, подобная ситуация ранее произошла с качелями в сквере имени Скобелева.