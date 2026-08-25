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Рязанцев предупредили об отключении холодной воды 25 августа
С 09:00 до 17:00 25 августа холодной воды нет по следующим адресам: улица Бирюзова, дома № 17, 18, 19, 19 корпус 1, 19а (школа № 35), 20, 20 корпус 1, 20а (детский сад № 28), 21, 21 корпус 2; улица Интернациональная, дома № 13, 14, 14а (детский сад № 137), 15, 16, 16 корпус 1, 17, 17 корпус 1. Также с 09:00 до 18:00 холодную воду отключили на следующих улицах: Военных автомобилистов, дома № 4, 8, 12; Михайловское шоссе, дома № 234 корпус 1, 236 а, 236 б, 240 корпус 1, 250 корпус 1, 250 корпус 2; частный сектор, с дома № 232 по дом № 266 (четная сторона).

Рязанцев предупредили об отключении холодной воды 25 августа. Об этом сообщили в Водоканале.

С 09:00 до 17:00 25 августа холодной воды нет по следующим адресам:

  • улица Бирюзова, дома № 17, 18, 19, 19 корпус 1, 19а (школа № 35), 20, 20 корпус 1, 20а (детский сад № 28), 21, 21 корпус 2;
  • улица Интернациональная, дома № 13, 14, 14а (детский сад № 137), 15, 16, 16 корпус 1, 17, 17 корпус 1.

Также с 09:00 до 18:00 холодную воду отключили на следующих улицах:

  • Военных автомобилистов, дома № 4, 8, 12;
  • Михайловское шоссе, дома № 234 корпус 1, 236 а, 236 б, 240 корпус 1, 250 корпус 1, 250 корпус 2; частный сектор, с дома № 232 по дом № 266 (четная сторона).