Рязанцам рассказали о погоде 26 августа
В области будет облачно с прояснениями. Местами ожидается небольшой дождь. Ветер прогнозируют западный, северо-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью составит 7…12°С, днем — 15…20°С.
Рязанцам рассказали о погоде 26 августа. Прогноз разместили на сайте регионального ЦГМС.
В области будет облачно с прояснениями. Местами ожидается небольшой дождь.
Ветер прогнозируют западный, северо-западный, 5-10 м/с.
Температура воздуха ночью составит 7…12°С, днем — 15…20°С.