Россиян предупредили о новых схемах мошенников перед 1 сентября

Мошенники стали чаще использовать тему начала учебного года для обмана родителей, детей и учителей. Об этом предупредила уполномоченный при президенте России по правам ребенка Мария Львова-Белова. Злоумышленники могут писать от имени учителей и просить срочно перевести деньги на школьные нужды. Также они предлагают подтвердить доступ к электронному дневнику или присылают ссылки якобы со списком участников торжественной линейки. Вместо этого жертва может попасть на фишинговый сайт.

Мошенники стали чаще использовать тему начала учебного года для обмана родителей, детей и учителей. Об этом предупредила уполномоченный при президенте России по правам ребенка Мария Львова-Белова.

Злоумышленники могут писать от имени учителей и просить срочно перевести деньги на школьные нужды.

Также они предлагают подтвердить доступ к электронному дневнику или присылают ссылки якобы со списком участников торжественной линейки. Вместо этого жертва может попасть на фишинговый сайт.

Кроме того, мошенники обещают компенсации расходов к 1 сентября и создают сайты, похожие на «Госуслуги», а также поддельные интернет-магазины школьных товаров.

Львова-Белова посоветовала не сообщать никому коды из СМС, пароли и данные банковских карт, не переходить по подозрительным ссылкам и не устанавливать файлы или приложения, которые якобы прислали из школы. Информацию от учителей рекомендуется проверять через другой канал связи.

Родителям также посоветовали объяснить детям, что если незнакомец просит деньги или код из СМС, пугает или требует скрыть разговор от взрослых, нужно сразу прекратить общение и рассказать родителям.

Если мошенники уже получили личные данные, необходимо как можно быстрее сменить пароли, связаться с банком, заблокировать карту и обратиться в полицию.