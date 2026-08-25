Reuters: Украина проигрывает России в конфликте

Об этом заявил украинский экс-министр обороны Федоров в интервью Reuters. Он отметил, что Украина страдает от «неспособности внедрять инновации, укоренившейся коррупции и кумовства, отсутствия политической независимости в правительственных институтах».