Половина рязанцев хочет отменить ЕГЭ — опрос SuperJob

По данным опроса, половина рязанцев выступает за отмену ЕГЭ. Ещё 14% хотят упростить задания, 4% — усложнить, 22% довольны текущим форматом. При этом 57% жителей Рязани считают, что при поступлении в вузы нужно учитывать результаты олимпиад. Среди родителей старшеклассников 27% согласны с отменой олимпиад, а повысить сложность ЕГЭ готовы лишь 4%.

Половина рязанцев хочет отменить ЕГЭ. Об этом свидетельствуют данные опроса SuperJob.

По данным опроса, половина рязанцев выступает за отмену ЕГЭ. Ещё 14% хотят упростить задания, 4% — усложнить, 22% довольны текущим форматом.

При этом 57% жителей Рязани считают, что при поступлении в вузы нужно учитывать результаты олимпиад.

Среди родителей старшеклассников 27% согласны с отменой олимпиад, а повысить сложность ЕГЭ готовы лишь 4%.