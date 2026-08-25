Подросток погиб от удара током на крыше электрички в Подмосковье

В Подмосковье подросток погиб после удара током на железной дороге. Тело юноши обнаружили на крыше электрички на станции Манихино-1 утром 24 августа. Об этом пишет «МК». По предварительным данным, подросток получил смертельную электротравму, находясь на крыше электропоезда, следовавшего по маршруту Поварово-2 — Детково. Погибшему на вид было 14-16 лет. На месте работают правоохранители. Личность погибшего устанавливается, также выясняются обстоятельства произошедшего.

В Подмосковье подросток погиб после удара током на железной дороге. Тело юноши обнаружили на крыше электрички на станции Манихино-1 утром 24 августа. Об этом пишет «МК».

По предварительным данным, подросток получил смертельную электротравму, находясь на крыше электропоезда, следовавшего по маршруту Поварово-2 — Детково. Погибшему на вид было 14-16 лет.

На месте работают правоохранители. Личность погибшего устанавливается, также выясняются обстоятельства произошедшего.

Московская межрегиональная транспортная прокуратура проводит проверку.