Под Рязанью загорелось заброшенное здание

Инцидент произошел 25 августа в Солотче. Напротив детского сада «Барбарики» загорелось заброшенное здание. «Напомним, это любимое и небезопасное место сбора местной молодежи. Просьба к префектуре Солотчи взять вопрос на контроль», — отметили в посте.