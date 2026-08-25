Пчеловодов предупредили об обработке полей в Шиловском районе

С 31 августа по 10 сентября сельхозпредприятие ООО «Разбердеевское» будет обрабатывать поля пестицидами и агрохимикатами. Об этом сообщили в администрации Шиловского района. Работы будут проводить с 22:00 до 06:00 на земельных участках вблизи сел Юшта, Санское и Федосеево-Пустынь. Обработка пройдет наземным способом. Для работ планируют использовать препарат «Спрут Экстра» в дозировке 2,8 л/га. Он относится к третьему классу опасности для пчел.

С 31 августа по 10 сентября сельхозпредприятие ООО «Разбердеевское» будет обрабатывать поля пестицидами и агрохимикатами. Об этом сообщили в администрации Шиловского района.

Работы будут проводить с 22:00 до 06:00 на земельных участках вблизи сел Юшта, Санское и Федосеево-Пустынь. Обработка пройдет наземным способом.

Для работ планируют использовать препарат «Спрут Экстра» в дозировке 2,8 л/га. Он относится к третьему классу опасности для пчел.