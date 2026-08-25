Опубликован фоторепортаж с фестиваля «Подбелка-2026»

Фестиваль уличных музыкантов прошёл в пятницу, 21 августа, на улице Почтовой. На четырех сценах выступили 26 коллективов. По итогам голосования зрителей гран-при получила группа «Балалайка 62» из Рязани.

Опубликован фоторепортаж с «Подбелки-2026». Фестиваль уличных музыкантов прошёл в пятницу, 21 августа, на улице Почтовой.

На четырех сценах выступили 26 коллективов. По итогам голосования зрителей гран-при получила группа «Балалайка 62» из Рязани.

Фоторепортаж целиком можно посмотреть по ссылке.

«Подбелка» — самобытное городское мероприятие, которое проводится с 2011 года в Рязани (в 2020 и 2021 году его отменяли из-за ковидных ограничений). Фестиваль проводится в рамках празднования Дня города.

Масштабное городское мероприятие появилось благодаря информационному агентству РЗН.инфо, которое выступило основателем, идейным вдохновителем и режиссером фестиваля при поддержке правительства Рязанской области и администрации Рязани.

Фото: Дмитрий Вороширин.